Kayseri Aslanı filminin konusu ne? Kayseri Aslanı oyuncuları kimler? soruları film ile ilgili detayları öğrenmek isteyen izleyicilerin gündeminde. Kayseri Aslanı filmi ilk olarak 2017 yılında beyaz perdede izleyici ile buluştu. Kayseri Aslanı filmi ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

KAYSERİ ASLANI OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenlik koltuğunda Ali Demirel'in oturduğu Kayseri Aslanı filminin oyuncu kadrosunda Ulaş Torun, Cenk Ertan, Ali Çatalbaş, Hüseyin Elmalıpınar, Ali Erkazan, Asuman Dabak, Metin Yıldız, Algı Eke, Serdal Genç ve Nigar Kuddus yer alıyor.

KAYSERİ ASLANI FİLMİNİN KONUSU

Ersin, Kayseri'nin ünlü pastırmacısının oğludur. Altılı ganyandan bir miktar para kazanan Ersin eniştesini de ikna ederek bu para ile kumar oynar. Fakat işler düşlediği gibi gitmez. Büyük bir borç ile sonlanan gecede Ersin babasının dükkanı üzerine senet imzalamak zorunda kalır. 1 ay içinde borcunu ödemek zorundadır ve bunun için de bir plan yapar. Geliştirdiği proje ile Çin’den ucuz mal getirip esnaflara daha çok para kazandırmak vaadi ile topladığı paralarla Çin’e gider. Bu arada çocukluktan beri sevdiği kız Zehra da bu süreçte nişanı atmıştır. Çin’de kaldığı otelde yeraltı dünyasının önemli isimlerinden Chong'un kızının düğünü vardır. Ancak kız bu evliliği istememektedir ve Ersin’i de ikna ederek gece kaçıp birlikte Kayseri’ye gelirler ve ortalık iyiden iyiye karışır. Çinli mafya da Kayseri’ye gelmiştir.