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Günümüzde karayolları üzerinde seyreden motorlu kara taşıtları, havayolunu kullanılan uçaklar ve denizyolunu kullanan gemiler gibi farklı ulaşım türleri kullanılmaktadır. Peki, Türkiye’de Antalya Kayseri arası arabayla, otobüsle ve uçakla kaç saat sürüyor? İşte, tüm detaylar...

Kayseri Antalya Arası Kaç Km?

Kayseri’den Antalya’ya hareket edecek olan bir yolcunun tercih edeceği ulaşım şekli, yolculuk esnasında kat edilecek mesafeyi de belirlemektedir. Bu iki şehir arasında, kişiye özel bir araçla yapılacak olan seyahat yaklaşık olarak 600 kilometre, şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüsle yapılacak olan bir yolculuk 616 kilometreden meydana gelmektedir. Bu iki şehir arasındaki en kısa mesafe ise 460 kilometrelik uçuş mesafesi ile uçak yolculuğuna aittir.

Kayseri Antalya Arası Kaç Saat?

Tıpkı kat edilen mesafe örneğinde olduğu gibi, Kayseri Antalya arası bir yolculukta harcanacak olan zaman da seçilen vasıtanın türüne göre değişmektedir. Bu iki nokta arasında hususi bir araçla yapılacak olan bir yolculuk yaklaşık olarak 7 saat 30 dakika, şehirlerarası otobüsle yapılan bir seyahat 11 saat, uçak kullanılarak gerçekleştirilen bir yolculuk ise yaklaşık olarak 1 saat 35 dakika sürmektedir.

Antalya Kayseri Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Türkiye sınırları içinde yer alan bu iki şehir arasında yapılacak olan yolculuğun süresi, seçilecek olan karayolunun hangisi olduğuna bağlı olarak farklılık göstermektedir. Bu iki nokta arasında D300 karayolu üzerinden gerçekleşecek olan bir yolculuk 7 saat 38 dakika, Kayseri Niğde Yolu/D805 ve D330 karayolu üzerinden yapılan bir seyahat ise 8 saat 25 dakika sürmektedir.

Antalya Kayseri Arası Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Bu iki şehir arasında şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüsle yapılacak olan yolculukta, seyahat esnasında verilen molalar da dahil yaklaşık 11 saat 10 dakika civarı sürmektedir.

Antalya Kayseri Arası Uçakla Kaç Saat Sürüyor?

Antalya Havalimanı ile Kayseri Erkilet Havalimanı arasında planlanan bir uçak yolculuğunun süresi yaklaşık 1 saat 35 dakikadır.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram