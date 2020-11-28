7/24 kütüphanede engelli bireylerin bilgiye erişimi kolaylaştı

31 Ekim'de Talas'ta açılan kütüphane ve kültür merkezi engellilere yönelik sağladığı kolaylıklarla dikkati çekiyor.Giriş katta engelli bireyler için oluşturulan alanda belli bir oranda görebilenler için bir büyüteç ekran, 2 braille klavye bilgisayar bulunuyor.Özellikle görme engelli üniversite öğrencilerinin tercih ettiği kütüphane, dijital kaynaklara ulaşımı, dolayısıyla da bilgiye erişimi kolaylaştırıyor.
Erciyes Üniversitesi sosyoloji bölümü ikinci sınıf öğrencisi olan görme engelli Selin Erdoğan, kütüphaneden yeni haberdar olduğunu ve faydalanmaya başladığını söyledi.Kaynak bulma konusunda üniversite kütüphanesinden yararlansa da yetersiz kaldığını anlatan Erdoğan, "Ben alanımla ilgili daha çok kaynağa ulaşmak istiyorum. Özellikle dil öğrenimi için bu braille ekranların faydalı olacağını düşünüyorum. Kullandığımız diğer programda bazen kelimelerin okunuşu, bazen yazılışı veriliyordu, bu da karmaşaya neden oluyordu. Buradaki cihazlar çok kıymetli, her kütüphanede yaygın olan şeyler değil. Braille kitap bulmak konusunda sıkıntı çekiyoruz, sesli kitaplar çok daha yaygın. Bu teknoloji biraz maliyetli o yüzden zor bulunuyor." diye konuştu.
İncesu Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışan görme engelli Mehmet Aykurt ise kütüphanenin görme ve işitme engelliler adına yapılmış çok güzel bir hizmet olduğunu dile getirdi.Braille kitap bulmakta zorlandıklarını dikkati çeken Aykurt, "Daha çok sesli kaynaklardan faydalanıyoruz. Bu kütüphane inşallah tüm engelliler için güzel bir imkan sunuyor." dedi.
Altı Nokta Körler Derneği Sosyal İşler Komisyon Başkanı Çağlar Karsantı da kütüphanenin görme engelliler için tam donanımlı olduğunu belirtti.
Özellikle engelli üniversite öğrencileri başta olmak üzere tüm görme engelliler kütüphaneden yararlanabileceğini ifade eden Karsantı, şöyle devam etti:
"Burada adeta engelsiz bir kütüphane oluşturulmuş. 2 braille klavye bilgisayar, 1 tane de 16 zoom büyüteç ekran bilgisayar bulunuyor. Görme engellilerin bilgiye erişimi, dijital kaynaklara erişimleri burada kolaylaşacak. Görme engelli bir öğretmen arkadaşımızın bilgiye ulaşması için güzel bir fırsat. Türkiye'de büyük şehirlerde güzel örnekler bulunuyor bu alanda ancak Anadolu'da böyle bir örneği görmek bizi çok memnun etti. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a ve ilgililere teşekkür ediyoruz. Toplumun tüm kesimlerinin eşit ve erişilebilir bir şekilde bilgiye erişiminin kolaylaştırılmasını, bu tarz hizmetlerin artmasını, ülke geneline de yayılmasını talep ediyoruz."
Kütüphane müdür yardımcısı Emrah Mutlu da hizmete giren kütüphaneyi engelli vatandaşlara uygun şekilde dizayn ettiklerini ve özellikle cihazlarla donattıklarını aktardı.
Mutlu, kentteki engelli bireyleri bilgiye erişme konusunda faydalanmaları için kütüphaneye davet ettiklerini sözlerine ekledi.
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