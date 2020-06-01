Yaşananları anlatan Recep Evren, "Ben aynı zamanda çiftçilik de yapıyorum. Tarlama gitmiştim. Baktım köpekler kargayı yiyecek kurtardım onu. İş yerimde duruyor. Salıyorum gitmiyor. Elimle besliyorum. Beni sevdi, omzumdan ayrılmıyor, muhabbet kuşu gibi. Çocuğum gibi bakıyorum" dedi.