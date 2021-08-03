Kaymakamlık sınavı sonuçlarına ilişkin müjdeli haber geldi. ÖSYM, sınava katılım gösteren adayların merakla beklediği 2021 Kaymakamlık sınavı sonuçları tarihini duyurdu...

ÖSYM TAKVİMİ PAYLAŞTI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan 2021 sınav takvimine göre 2021 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınav sonuçları, 12 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.