Kaymakamlık sınav tarihi belli oldu!

KAYMAKAMLIK SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

2022 Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı 16 Ekim'de düzenlenecek. Sınav 10.15'te alınacak. Saat 10.00'a kadar sınav salonuna giriş işlemleri tamamlanacak. Kaymakamlık sınavına girecek kişilerin saat 10.00'dan önce sınav yerinde olması gerekmektedir.

Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı'na alınacak kaymakam adayları için yapılacak olan sınav hakkında vatandaşlar araştırma yapıyor. İşte kaymakamlık sınavı hakkında araştırılan soruların yanıtları...

KAYMAKAMLIK SINAVI KAÇ SORU?

Sınavda adaylara, 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacak.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe (14), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4), Türkiye’nin SosyoEkonomik Yapısı (10) ve Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,

Alan Bilgisi Testi : Anayasa Hukuku (13), İdare Hukuku (18), Türkiye’nin İdari Yapısı (14), Türkiye’de Mahalli İdareler (9), Ekonomi (12) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacak.

KAYMAKAMLIK SINAVI GİRİŞ BELGELESİ ALMA

Kaymakamlık sınavı giriş belgesini almak için ÖSYM'nin, 'https://ais.osym.gov.tr/' adresine erişim sağlayabilirsiniz. ÖSYM ekranına T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile girebilirsiniz.