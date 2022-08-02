KAYMAKAMLIK SINAVINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Adayların, en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya hukuk fakültelerinden mezun olmaları gerekiyor.

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