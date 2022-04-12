EuroLeague Final Four ilk maçında USK Prag'ı eleyen Fenerbahçe Safiport, pazar günü Macaristan temsilcisi Sopron Basket'e finalde yenilerek şampiyonluk şansını yitirmişti. Karşılaşmanın ardından sosyal medyadan oyunculara büyük tepki gösterildi.

Mağlubiyetle ilgili takımın oyuncularından Kayla McBride flaş bir açıklama yayınladı. ABD'li oyuncu, USK Prag maçının ardından gıda zehirlenmesi yaşadıklarını duyurdu. McBride, Alina Iagupova, Satou Sabally ve Koç Lapena'nın final maçından 1 gün önce zehirlendiğini belirtti. 'Karşılaşmadan 1 saat öncesine kadar tedavimiz devam etti' diyen McBride, buna rağmen sahada her şeylerini verdiklerini ifade etti.

Yenilgiden dolayı üzgün olduklarını kaydeden 29 yaşındaki oyuncu, takım arkadaşlarına yönelik olumsuz mesajlara da son verilmesini istedi.