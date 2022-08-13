Eğitimini uzaktan tamamlayan binlerce öğrenci Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt tarihlerini merak ediyor. Eğitimine devam eden veya ilk kez kayıt yaptıracak kişiler için 2022-2023 ATA AÖF, AUZEF ve Anadolu AÖF kayıt tarihleri ve koşulları hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...