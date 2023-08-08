Kayısı Fidanı Ne Zaman Dikilir, Nasıl Yetiştirilir? Kayısı Fidanı Ne Kadar Sürede Meyve Verir?

Kayısı Fidanı Ne Zaman Dikilir, Nasıl Yetiştirilir? Kayısı Fidanı Ne Kadar Sürede Meyve Verir?

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Kayısı ağaçları lezzetli meyveleriyle bilinir. İlkbahar aylarında çiçek açan ve yaz aylarında meyve veren bu ağaçlar, meyve bahçelerinin ve ev bahçelerinin vazgeçilmez parçalarından biridir. Bu ağaçlar doğru bakıldığında bol ve kaliteli meyveler verir. Kayısı fidanı yetiştirmek, toprak seçiminden, sulama planına, doğru budamadan, meyve toplama zamanına kadar bir dizi adımı içerir. Bu rehber, kayısı fidanının ne zaman dikilmesi gerektiği, nasıl yetiştirileceği ve ne kadar sürede meyve verdiği hakkında bilgilendirme amaçlıdır. İşte kayısı fidanı hakkında bilmeniz gereken her şey...

Kayısı Fidanı Genel Özellikleri

Kayısı fidanları, Rosaceae (gül) familyasına aittir ve genellikle 3 ila 6 metre arasında büyür. Baharda çiçek açan bu ağaçlar, yaz aylarında meyve verir. Meyveleri tek çekirdekli olup, tüylü, sarı-turuncu renkte güneşe bakan kısımları ise kırmızımsı olur. Yaprakları genellikle kalp şeklindedir ve sonbaharda sarıya döner.

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Kayısı Fidanı Ne Zaman Dikilir?

Kayısı fidanlarının dikimi genellikle sonbaharda veya erken ilkbaharda yapılır. Bu, fidanın yeni yerine uyum sağlaması ve kök sisteminin gelişmesi için en uygun zamandır.

Kayısı Fidanı Nasıl Yetiştirilir?

Kayısı fidanının yetiştirilmesi birkaç temel adım takip edildiğinde kolay bir süreçtir. İşte bu adımlar:

Fidanın Seçimi: Kayısı fidanı seçerken sağlıklı ve güçlü olanları tercih etmeliyiz. Aşı yeri düzgün ve aşı çöğürü güçlü olan fidanları seçmek, sağlıklı bir ağaç yetiştirmenin ilk adımıdır.

Toprak ve Konum: Kayısı fidanları, iyi drenajı olan ve hafif alkali PH'ye sahip olan toprakları sever. Ayrıca, ağaçların bol güneş ışığı aldığı yerlerde daha iyi büyüdüğü görülmüştür. Bu yüzden fidanlarınızı güneş alabilen bir yere dikmeye özen gösterin.

Dikim: Fidanı dikerken, fidanın köklerinin tamamını toprağa gömmeye ve üzerine toprak eklemeye özen gösterin.

Sulama: Kayısı fidanları, toprağın nemli tutulmasını sever. Ancak, aşırı sulamadan kaçınmalıyız, çünkü bu fidanların köklerinin çürümesine neden olabilir. Genellikle haftada bir kez sulamak yeterli olacaktır, ancak hava koşullarına ve toprağın nem durumuna göre bu miktarı ayarlamak gerekebilir.

Budama: Kayısı fidanları, verimli bir meyve üretimi için düzenli budama gerektirir. İlk yıl, ağacın daha sağlam bir yapıya sahip olması için düşük seviyede bir ana dal bırakılmalıdır. İkinci ve üçüncü yıllarda, ağacın şekillendirilmesi için yan dallar budanmalıdır.

Gübreleme: İlk yıl, kayısı fidanınızın büyümesini desteklemek için yavaş salınımlı bir gübre kullanabilirsiniz. İkinci yıl ve sonrasında, ağacın sağlıklı bir şekilde büyümesini ve bol miktarda meyve vermesini sağlamak için dengeli bir meyve ağacı gübresi kullanmanız önerilir.

Hastalık ve Zararlı Kontrolü: Kayısı ağaçları, çeşitli hastalıklar ve zararlılar tarafından etkilenebilir. Bu sorunları önlemek için, ağacınızı düzenli olarak kontrol etmeli ve gerekli önlemleri almalısınız.

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Kayısı Fidanı Kaç Günde Bir Sulanır?

Genç kayısı fidanları genellikle haftada bir kez sulanmalıdır. Ancak, iklim koşullarına ve toprağın nem seviyesine bağlı olarak sulama sıklığı değişebilir.

Kayısı Fidanı Ne Kadar Sürede Meyve Verir?

Kayısı fidanı, dikimden sonra genellikle 2-4 yıl içerisinde meyve vermeye başlar. Ağacın sağlık durumu, bakımı ve çevresel koşullara bağlı olarak bu süre değişiklik gösterebilir.

Kayısı Fidanı Hangi Ay Dikilir?

Kayısı fidanları genellikle sonbahar aylarında (Ekim-Kasım) veya erken ilkbaharda (Şubat-Mart) dikilir. Bu dönemler, fidanların yeni yerlerine uyum sağlamaları ve sağlıklı bir şekilde büyümeleri için en ideal zamandır.

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