Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Kayıp zihinsel engelli Yusuf aranıyor

Van'da kaybolan zihinsel engelli Yusuf için 100 kişilik ekip seferber oldu

Van'ın Erciş ilçesinde kaybolan zihinsel engelli Yusuf Karataş için 100 kişilik ekip, dünden beri arama yapıyor. Karataş için seferber olan ekip, jandarma arama-kurtarma köpeği 'Çadır ile birlikte akarsu ve dağlık alanlarda çalışmalarını sürdürüyor

Giriş: 16.05.2023 - 13:33 | Güncelleme: ABONE OL
Kayıp zihinsel engelli Yusuf aranıyor
DHA

Van'da kaybolan zihinsel engelli Yusuf Karataş (24) için 100 kişilik ekip, dünden beri arama yapıyor.

Erciş ilçesi Pınarlı Mahallesi'nde oturan Şevket-İkram Karataş çiftinin zihinsel engelli oğlu Yusuf Karataş, dün öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi.

En son dün saat 18.00 sıralarında mahallede görülen Karataş'a ulaşamayan ailesi, jandarmadan yardım istedi.

Mahalleye gelen jandarma ve AFAD'dan 100 kişilik ekip, Karataş'ı bulmak için seferber oldu. Jandarma arama-kurtarma köpeği "Çadır"ın da kullanıldığı çalışmalar, akarsu ve dağlık alanlarda sürüyor.

Mahallede oturan Ersin Çiçek, "Bizler de arama çalışmalarına katılıp, destek olmaya çalışıyoruz. Kendisi zihinsel engelli ama daha önce hiç mahalleden ayrılmamıştı. Hayatından endişe ediyoruz ve bulunması için herkes seferber olmuş durumda" dedi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Tekne ve yat üretim tersanesi alev alev yandı
Tekne ve yat üretim tersanesi alev alev yandı
Antalya'da motosiklet kazası kamerada: 2 ölü
Antalya'da motosiklet kazası kamerada: 2 ölü
Akrabaların kavgası kanlı bitti: 2'si ağır 4 yaralı
Akrabaların kavgası kanlı bitti: 2'si ağır 4 yaralı
Kum yığınının altında kalan işçi öldü
Kum yığınının altında kalan işçi öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.