Kayıp sevgililerden Şeyma nehirde ölü bulundu

Kırşehir'de 3 gündür aranan kayıp sevgililerden Şeyma Demir (18) ölü bulundu. Erkek arkadaşı Hasan Aydoğan'ın (21) bulunması için çalışmalar sürerken, 2 kişi gözaltına alındı.
DHA'nın haberine göre, Hasan Aydoğan ile kız arkadaşı olduğu belirtilen Şeyma Demir, 25 Mart'ta saat 16.00 sıralarında 40 BB 601 plakalı otomobil ile ortadan kayboldu. Çocuklarına ulaşamayan aileler, durumu polis ekiplerine bildirdi.
OTOMOBİL TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU
Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağbaşı Mahallesi, Ağbayır mevkisinde ormanda terk edilmiş otomobil ihbarı aldı.
İncelemede otomobilin Hasan Aydoğan'a ait olduğu belirlendi. Polisin aramasında araçta ikiliye ait cep telefonları, mont ve Şeyma Demir'e ait kişisel eşyaların olduğu çanta bulundu.
ACI HABER KIZILIRMAK KIYISINDAN GELDİ
Çalışmalarını sürdüren ekipler, sabah saatlerinde Şeyma Demir'in merkez ilçeye bağlı Kortolu köyü yakınlarındaki Kızılırmak Nehri kıyısında cansız bedeni buldu. Demir'in cansız bedeni, otopsi için Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
HASAN'I ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Hasan Aydoğan'ı arama çalışmaları ise sürüyor. Ekipler, dron ile Kızılırmak'ta arama yapıyor. Bu arada olay ile ilgili Sami A. ve Şefik E. gözaltına alındı. Şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorguları devam ediyor.
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