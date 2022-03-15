Kayıp Rus model ölü bulundu

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Bir süredir kayıp olan 23 yaşındaki Rus model Gretta Vedler'ın cansız bedeni bir bavulun içinde bulundu.

23 yaşındaki Vedler, sosyal medyadaki son paylaşımlarında Vladimir Putin'i 'psikopat' olarak nitelendirmiş ve onun 'Rusya'nın bütünlüğüne' yönelik çabasının gözyaşlarıyla sonuçlanacağını yazmıştı.

23 yaşındaki Rus modelin ölümüne ilişkin soruşturmada eski erkek arkadaşı Dmitry Korovin gözaltına alındı. Korovin gözaltında eski kız arkadaşını öldürüp bavula koyduğunu itiraf etti. Korovin ayrıca cinayetin Gretta Vedler'ın siyasi görüşleri ve yorumlarıyla ilgisi olmadığını, para yüzünden çıkan bir tartışmanın ardından onu boğarak öldürdüğünü söyledi.

Vedler, Putin'e ilişkin eski paylaşımlarında şu ifadeleri kullanmıştı: Putin'in çocukluğunda çok fazla aşağılanma yaşadığı gerçeği göz önüne alındığında, hukuk fakültesinden sonra ayrılıp KGB'ye katılması şaşırtıcı değil. Bu tür insanlar çocukluklarından itibaren çekingen ve korkaktırlar, gürültüden ve karanlıktan, yabancılardan korkarlar, bu nedenle ihtiyat, kısıtlama ve iletişim eksikliği gibi özellikler karakterlerinde erken gelişir. Bence, onda açık bir psikopati veya sosyopati görüldüğünü varsayabilirim. Psikopatlar için sürekli bir keskinlik duygusu yaşamak önemlidir. Bu nedenle riski, yoğun deneyimleri, yoğun iletişimi, yoğun etkinliği severler. Ama belki de gerçekten Rusya'nın bütünlüğünü geliştirmek istiyor ve içtenlikle Rusların iyiliğini diliyordur."