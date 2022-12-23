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Kayıp Ramazan 40 gün önce ailesini aradı! Kimliği 4 öy önce ölen cansız bedende çıktı!

İstanbul'da bir ay önce kaybolan 27 yaşındaki Ramazan Korak'ın kimliği, Sultangazi'de ormanlık alanda bulunan cansız bedenin üzerinde çıktı. Aile DNA örneği için Adli Tıp Kurumu'na çağrıldı. Baba Esat Korak, "Savcının verdiği bilgiye göre, 4-6 ay önce öldüğü belirlenmiş. Biz en son 40 gün önce çocuğumuzdan haber almıştık. 4-6 ay nerde 40 gün nerede? Çok çelişkili bir olay" dedi. Babadan test için örnek alınırken cesedin kimliğinin bir kaç gün içinde belirleneceği belirtildi

Giriş: 23.12.2022 - 09:57 | Güncelleme: ABONE OL
Kayıp Ramazan 40 gün önce ailesini aradı! Kimliği 4 öy önce ölen cansız bedende çıktı! - Haberler
DHA

İstanbul Avcılar'da kuzeni ve arkadaşlarıyla birlikte yaşayan Ramazan Korak (27), bir ay önce kayboldu. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu.

KİMLİĞİ CANSIZ BEDENİN ÜZERİNDE ÇIKTI

DHA'da yer alan habere göre Sultangazi Kent Ormanı'nda 11 Aralık'ta bulunan bir erkek cesedinin üzerinde Korak'ın kimliği çıktı.

TEŞHİS EDİLEMEDİ DNA ÖRNEĞİ ALINDI

Ceset Adli Tıp Kurumu'na getirildikten 10 gün sonra, aileye bilgi verildi. Siverek'ten İstanbul'a gelen aile, yaklaşık 4-6 ay önce öldüğü tespit edilen, tanınmaz haldeki erkek cesedini teşhis edemedi. Baba Esat Korak'dan DNA örneği alınarak, cesedin Ramazan Korak'a ait olup olmadığı belirlenecek.

"EN SON 40 GÜN ÖNCE KONUŞMUŞLARDI"

Baba Esat Korak, oğlunun kaybolmasından 15 gün sonra kendilerine dün, kimliğinin ormanda bulunan bir cesedin üzerinde bulunduğuna ilişkin yazılı bilgi verildiğini söyledi. Korak "Karakola gittim, 'Başınız sağ olsun' dediler. Çocuğum 2 yıldır burada, teyzesinin oğluyla birlikte kalıyordu. Kardeşiyle sürekli mesajlaşıyordu, en son 40 gün önce konuşmuşlardı.

"4 AY NEREDE, 40 GÜN NEREDE"

Savcının verdiği bilgiye göre, bulunan ceset 4-6 ay önce ölen birine ait. 40 gün önce çocuğumuzdan haber almıştık. Kardeşi oğlumun sesini 40 gün önce duymuştu. 4-6 ay nerede, 40 gün nerede? Çok çelişkili bir olay. Bir an önce bu işin çözülmesi, çocuğumun katilinin bulunması için gerekenin yapılmasını istiyoruz.

"OĞLUMUN SES KAYDININ ARAŞTIRILMASII İSTİYORUM"

Oğlumun telefon görüşmesindeki ses kayıtlarının araştırılmasını istiyorum. Oğlumun kanının yerde kalmaması için, elimden geleni yapacağım. Oğlumu bulsunlar. Kimin yaptığını bulsunlar" diye konuştu.

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