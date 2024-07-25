Kayıp Nesrin bulundu
Mersin'de iki gündür kayıp olan 13 yaşındaki Nesrin E, arkadaşının evinde bulundu. Nesrin, talebi üzerine geçici olarak yurda yerleştirildi.
Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Mahallesi'nde oturan Nesrin E, 23 Temmuz sabahı evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi.
Kızlarının cep telefonunu arayan ancak ulaşamayan ailesi, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.
Nesrin'in hayatından endişe ettiklerini belirten ailesi, bulunması için yardım istedi.
Polis ekipleri, Nesrin'i bugün kent merkezinde arkadaşının evinde buldu. Nesrin E, talebi üzerine geçici olarak yurda yerleştirildi.