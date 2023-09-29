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Norveç'in güney kıyısı açıklarındaki Jomfruland adasında yaşayan Aasvik ailesi, metal dedektörüyle bahçelerinde kaybolan altın küpeleri aramak için harekete geçti.

Küpeleri bulamayan aile, bahçenin ortasındaki büyük ağacın altında en az bin yıllık Viking kalıntıları keşfetti.

9. YÜZYILDAN KALMA Aile, metal dedektörü sayesinde kase şeklinde bir toka ile Viking dönemine ait bir gömünün parçası gibi görünen başka bir eşya çıkardı.

CENAZADE KULLANILMIŞ OLABİLİR REKLAM Uzmanlar, kalıntıların 9. yüzyılda Jomfruland adasında bir kadının cenazesinde kullanılmış olabileceğini ifade etti. Bir uzman ise tokanın 780 ile 850 yılları arasına ait olduğu sonucuna vardı.

AİLE TEBRİK EDİLDİ Vestfold ve Telemark İlçe Konseyi Kültürel Mirası tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Jomfruland'da Viking döneminden kalma ilk güvenli bulguyu bulan aileyi tebrik ediyoruz" denildi. Bu ayın başlarında, yetkililer 51 yaşındaki bir adamın metal dedektörüyle, Norveç'in güneyindeki Rennesoey adasında 9 kolye ucu, 3 yüzük ve 10 altın inci bulduğunu söylemişti. Stavanger Üniversitesi Arkeoloji Müzesi Müdürü Ole Madsen keşfi, "Norveç'te yüzyılın altın bulgusu" olarak nitelendirmişti. Haberin görselleri Vestfold ve Telemark İlçe Konseyi'nin Facebook hesabından servis edilmiştir.