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        Haberler Yaşam Metal dedektörüyle küpe ararken bakın buldular!

        Kayıp küpe arayan aile Viking kalıntıları buldu

        Norveçli bir aile, metal dedektörüyle bahçelerinde kaybolan küpelerini ararken Viking döneminden kalıntılar buldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2023 - 15:20 Güncelleme: 29.09.2023 - 15:21
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        Metal dedektörüyle küpe ararken bakın ne buldular!
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        Norveç'in güney kıyısı açıklarındaki Jomfruland adasında yaşayan Aasvik ailesi, metal dedektörüyle bahçelerinde kaybolan altın küpeleri aramak için harekete geçti.

        Küpeleri bulamayan aile, bahçenin ortasındaki büyük ağacın altında en az bin yıllık Viking kalıntıları keşfetti.

        9. YÜZYILDAN KALMA

        Aile, metal dedektörü sayesinde kase şeklinde bir toka ile Viking dönemine ait bir gömünün parçası gibi görünen başka bir eşya çıkardı.

        CENAZADE KULLANILMIŞ OLABİLİR

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        Uzmanlar, kalıntıların 9. yüzyılda Jomfruland adasında bir kadının cenazesinde kullanılmış olabileceğini ifade etti.

        Bir uzman ise tokanın 780 ile 850 yılları arasına ait olduğu sonucuna vardı.

        AİLE TEBRİK EDİLDİ

        Vestfold ve Telemark İlçe Konseyi Kültürel Mirası tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Jomfruland'da Viking döneminden kalma ilk güvenli bulguyu bulan aileyi tebrik ediyoruz" denildi.

        Bu ayın başlarında, yetkililer 51 yaşındaki bir adamın metal dedektörüyle, Norveç'in güneyindeki Rennesoey adasında 9 kolye ucu, 3 yüzük ve 10 altın inci bulduğunu söylemişti.

        Stavanger Üniversitesi Arkeoloji Müzesi Müdürü Ole Madsen keşfi, "Norveç'te yüzyılın altın bulgusu" olarak nitelendirmişti.

        Haberin görselleri Vestfold ve Telemark İlçe Konseyi'nin Facebook hesabından servis edilmiştir.

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        #viking kalıntıları
        #NORVEÇ
        #Metal dedektörü
        #haberler
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