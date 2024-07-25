Kayıp kadın aranırken çürümüş ceset bulundu
Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir aydır kayıp olan 87 yaşındaki alzheimer hastası kadını arama çalışmaları sırasında otoban kenarında çürümüş ceset bulundu. Cesedin kimliği henüz tespit edilemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Derince'nin Çenedağ Mahallesi'nde yaşayan 87 yaşındaki Alzheimer hastası Emine Yıldırım, 28 Haziran'da kayboldu.
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Ailesinin kayıp başvurusu üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı.
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27 gündür bulunamayan Emine Yıldırım'ı arama çalışmalarına İstanbul'dan gelen ekipler de dahil oldu.
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Polis ekipleri, İstanbul'dan getirilen kadavra köpeği Zeyna ile bugün kadının kaybolduğu bölgede çalışma yaptı. Zeyna, TEM Otoyolu'nun kenarındaki otluk alanda koku aldı.
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Ekipler bu bölgeye yönlendirildi. Aramada, otların arasında çürümeye başlamış kadın cesedi bulundu.
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Ceset, incelemenin ardından kimliğinin tespit edilmesi için morga kaldırıldı.
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Soruşturma sürüyor.