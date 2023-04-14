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Kayıp iş insanı kuyuda ölü bulundu!

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, kan donduran bir olay yaşandı. Kendisinden 2 gündür haber alınamayan çırçır fabrikası sahibi 53 yaşındaki Kadir Önkol´un boş bir kuyuda cansız bedeni bulundu. Cinayete kurban gittiği üzerinde durulan iş insanının ölümüyle ilgili şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı

Giriş: 14.04.2023 - 10:05 | Güncelleme: ABONE OL
Kayıp iş insanı kuyuda ölü bulundu! - Son dakika haberleri, Şanlıurfa haberleri
Kayıp iş insanı kuyuda ölü bulundu!
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DHA

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, çırçır fabrikası sahibi olan Kadir Önkol'dan (53) 2 gündür haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

OTOMOBİLİ TERK EDİLMİŞ BULUNDU

DHA'da yer alan habere göre arama çalışması başlatan ekipler, Önkol´a ait otomobili Kovalı Mahallesi yakınlarında terk edilmiş vaziyette buldu.

ARAÇTA KAN İZİNE RASTLANDI

Jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme araç üzerinde ve çevresinde üzeri toprak ile kapatılmış kan izlerine rastlandı.

KAN İZİNDEN KUYUYA ULAŞILDI

Ekipler kan izlerini takip ederek otomobilden 100 metre uzaklıktaki kuyuya ulaştı. Kuyuyu kontrol eden ekipler, Kadir Önkol´un cansız bedenine ulaştı.

CİNAYET ŞÜPHESİ ÖNE ÇIKIYOR

Kuyudan çıkartılan Önkol'un cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Cinayete kurban gittiği üzerinde durulan iş insanının ölümüyle ilgili şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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