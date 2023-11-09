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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayıp halı fabrikası sahibinin otomobili bulundu; arkadaşından cinayet itirafı - En Son Haberler

        Kayıp halı fabrikası sahibinin otomobili bulundu; arkadaşından cinayet itirafı

        Hereke'de halı fabrikası bulunan ve kentin tanınmış iş insanlarından Nurhan Ör, 2 gün önce eve gitmeyince ailesi durumdan endişelenip polise kayıp başvurusunda bulundu. Polisin çalışması sonucu Nurhan Ör'ün otomobili bugün Gebze'de boş bir arazide bulundu. Otomobilde yapılan incelemede kan izlerine rastlandı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekipleri, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Ör'ün arkadaşı olan şüphelilerden biri, emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 22:55 Güncelleme: 09.11.2023 - 23:00
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        Kayıp iş insanının otomobili bulundu
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        Kocaeli'de, 2 gündür kayıp olan halı fabrikası sahibi Nurhan Ör'ün (55) otomobili Gebze ilçesinde bulundu. Otomobilde kan izlerine rastlanırken, olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Ör'ün arkadaşı olan şüphelilerden biri emniyetteki cinayeti itiraf ederken, Ör'ün cansız bedeninin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

        Körfez ilçesine bağlı Hereke Mahallesi'nde halı fabrikası bulunan ve kentin tanınmış iş insanlarından Nurhan Ör, 2 gün önce eve gitmeyince ailesi durumdan endişelenip polise kayıp başvurusunda bulundu. Polisin çalışması sonucu Nurhan Ör'ün otomobili bugün Gebze'de boş bir arazide bulundu. Otomobilde yapılan incelemede kan izlerine rastlandı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekipleri, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Ör'ün arkadaşı olan şüphelilerden biri, emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etti. Ancak, Ör'ün cansız bedeni bulunamadı. Polis, Ör'ün cansız bedenini arıyor.

        VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

        Kocaeli Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada ise "07.11.2023 günü İlimiz Gebze ilçesinde Nurhan Ör isimli şahsın kayıp olduğu bilgisinin alınması üzerine Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucunda şahsın tasarlanarak öldürülmüş olduğu yönünde şüphelerin oluşması nedeniyle Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda konunun failleri olduğu değerlendirilen 6 şahıs gözaltına alınarak geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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