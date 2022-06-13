Kayıp gençler su kuyusunda aranıyor!

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Acı bekleyiş! Kayıp gençler, toprak ve kaya parçalarıyla doldurulan kuyuda aranıyor
Denizli'de, 9 Haziran'dan beri kayıp olan İsmail Yalçın (19) ve Hasan Akköse (17), üzeri toprak ve kaya parçalarıyla kapatılmış su kuyusunda aranıyor. Gençlerin parçalanmış olan cep telefonlarının bulunduğu bölgede kaz izlerine de rastlanmıştı. Olayla ilgili en son birlikte görüldükleri Mustafa A.'nın (37) da aralarında olduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Mustafa A.'nın kayıp gençlerden birinin uzaktan akrabası olduğu ve cinayet nedeniyle girdiği cezaevinden bir süre önce çıktığı öğrenildi
Denizli'de 9 Haziran'da kaybolan 2 genç, üzeri toprak ve kaya parçalarıyla doldurulmuş su kuyusunda aranıyor.
Acıpayam ilçesinde yaşayan İsmail Yalçın ve Hasan Akköse'nin 9 Haziran'da evlerine dönmemeleri üzerine aileleri kayıp ihbarında bulundu. Cinayet Bürosu ekipleri, Yalçın ve Akköse'nin en çok gittiği Serinhisar ilçesinin Aydoğdu Yaylası'nda arama çalışması yaptı. Ekipler, 2 gence ait cep telefonlarını ormanda parçalanmış, evden ayrılırken bindikleri otomobili de terk edilmiş halde buldu.
TELEFONLARIN YAKININDA KAN İZLERİ
Yalçın ile Akköse'nin bulunması için bölgeye Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Aramalarda cep telefonlarının bulunduğu bölge yakınında kan izlerine de rastlanıldı. Bu alanda inceleme yapan ekipler, şüphe üzerine ikilinin en son birlikte görüldüğü belirlenen Mustafa A.'yı gözaltına aldı.
TARTIŞIP, ATEŞ AÇTIĞINI İTİRAF ETTİ
Mustafa A.'nın emniyetteki ilk ifadesinde, 2 gençle tartıştığını, tüfekle ateş açtığını, daha sonra da Yalçın ve Akköse'nin kaçtığını söylediği öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mustafa A.'nın ardından olaya karıştığı ileri sürülen 8 şüpheliyi daha gözaltına aldı.
TOPRAK VE KAYA PARÇALARIYLA DOLDURULMUŞ
Şüphelilerden birinin, Yalçın ve Akköse'nin Serinhisar içesi Develikuyusu mevkisinde olabileceğini söylemesiyle ekipler çalışmalarını burada yoğunlaştırdı. Dün gece bölgede ovadaki bir su kuyusunun üzerinin kısa bir süre önce toprak ve kaya parçalarıyla doldurulduğu belirlendi.
Şüpheyle 25 metre derinliğindeki su kuyusunun boşaltılmasına karar verilip, itfaiyeden yardım istendi. Ancak havanın yağmurlu olması nedeniyle sabah olması beklendi. Günün ilk ışıklarıyla itfaiye ekipleri kuyunun boşaltılması için çalışmalara başladı.
AİLELER GÖZYAŞLARIYLA TAKİP ETTİ
Durumu haber alan Yalçın ve Akköse'nin yakınları da kuyunun bulunduğu bölgeye gelerek gözyaşlarıyla çalışmaları takip etti.
CİNAYETTEN GİRDİĞİ CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKMIŞ
Öte yandan şüphelilerden Mustafa A.'nın kayıp gençlerden Hasan Akköse'nin uzaktan akrabası olduğu ve 10 yıl önce işlediği cinayet nedeniyle girdiği cezaevinden bir süre önce çıktığı öğrenildi.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Son dakika haberleri... Acı bekleyiş! Kayıp gençler, toprak ve kaya parçalarıyla doldurulan kuyuda aranıyor/kayip-gencler-su-kuyusunda-araniyor-3469400
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