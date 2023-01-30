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1 haftadır aranıyordu; cesedi kuyuda bulundu

İstanbul Sancaktepe'de 1 haftadan bu yana aranan gençten acı haber geldi. Olayda 25 yaşındaki Bahadır Ekiz'in cesedi, bir su kuyusunda bulundu

Giriş: 30.01.2023 - 15:38 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da bir haftadır aranan gencin cesedi kuyuda bulundu - Güncel Haberler
Kayıp gencin cesedi su kuyusunda bulundu!
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DHA

Sancaktepe'de 1 haftadır kayıp olan 25 yaşındaki Bahadır Ekiz'in cesedi, inşaat alanındaki kuyuda bulundu. Haberi alan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

DHA'da yer alan habere göre ilçede bulunan inşaattaki su kuyusunda, mahalle sakinleri ceset olduğunu gördü.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede cesedin 1 haftadır kayıp olan 25 yaşındaki Bahadır Ekiz'e ait olduğunu tespit etti.

Ekiz'in ailesi ve yakınları haberi alır almaz olay yerine koştu, ailesi sinir krizi geçirdi. Bahadır Ekiz'in bir süre önce askerden döndüğü ve daha önce de hakkında kayıp başvurusunda bulunulduğu öğrenildi.

Bahadır Ekiz'in cansız bedeni kuyuda bulunan suyun boşaltılmasının ardından adli tıp kurumuna sevk edilecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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