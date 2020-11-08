Kayıp futbolcu Adem Ljajic

Beşiktaş'ın 2 sezon önce İtalya Serie A ekibi Torino'dan kiraladığı, geçen sezon başında da zorunlu olarak bonservisini aldığı Adem Ljajic 'yokları' oynuyor. Siyah beyazlı takımda 3'üncü sezonunu geçiren Ljajic, beklentilerin oldukça uzağında kalırken son olarak Sırbistan Milli Takımı'na da çağrılmadı.
SADECE YARIM SEZON AKILDA KALAN PERFORMANS
2018-2019 transfer döneminde 1 milyon 250 bin Euro bedelle Torino'dan kiralanan Ljajic, sezona oldukça kötü başlamıştı.
Şenol Güneş yönetiminde ilk devrede ligde 11 maçta oynayan Ljajic, 2 gol 1 asistlik performansla hayal kırıklığı yaratmaya adaydı. Ancak, ligin ikinci devresinde coşan Sırp orta saha, 16 maçta 7 gol atıp 11 de asist yaparak toplamda 9 gol 12 asistle 'Beşiktaş'ın aradığı 10 numara' izlenimini yaratmıştı. Sezon bitiminde zorunlu satın alma opsiyonu devreye giren ve transferi için Torino'ya 6.5 milyon Euro daha ödenen Adem Ljajic'in, Beşiktaş'a toplam maliyeti 7.75 milyon Euro olmuştu.
Ancak Ljajic; Abdullah Avcı yönetimindeki ikinci sezonunda oldukça dalgalı bir grafik gösterdi. İlk sezon 4'üncü haftada transfer edildiği halde görev aldığı 27 maçın 25'ine ilk onbirde başlayan deneyimli futbolcu, ikinci sezonunda sakatlık ve hastalıklardan dolayı 34 maçın 24'ünde forma giyebildi. Üstelik; onbir başladığı maç sayısı da bir önceki sezona göre düşüş göstererek 16'da kaldı. İlk sezonunda 27 maçta ortalama 82.5 dakika sahada kalan Ljajic, ikinci sezonunda bunu 66 dakikaya düşürdü. Adem, inişli çıkışlı geçen 2019-2020 performansını, 5 gol 6 asistle bir önceki sezonun oldukça uzağında bir performansla kapattı.
BU SEZON NEREDEYSE HİÇ YOK
Geçen sezonun 20'nci haftasından bu yana Sergen Yalçın ile çalışan Adem Ljajic, içinde bulunduğumuz sezonun ilk 8 haftasında da düşüşünü sürdürdü ve takıma katkısı neredeyse sıfıra yakın oldu.
Ligde yedek kulübesine mahkum olan 29 yaşındaki oyuncu, sadece İttifak Holding Konyaspor maçına onbirde başlarken yedekten girdiği diğer 3 maçta da skor katkısı yapamadı. 7 maçın 4'ünde toplam 113 dakika görev yapan Ljajic, ligde aldığı maç süresini de 28 dakikaya kadar düşürdü.
Adem Ljajic son olarak, 2017'den bu yana düzenli olarak çağrıldığı Sırbistan Milli Takımı'na da çağrılmadı.
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