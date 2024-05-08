Gaziantep’in Nizip ilçesinde öğretmen olduğu öğrenilen Cankurt Bayhan’ın hasta annesine bakmak için Zonguldak’a geldiği öğrenildi. Cankurt Bayhan'ın annesinin yanında olmak için tayinini Zonguldak'a aldırmak istediği ancak olumsuz yanıt aldığı öğrenildi.