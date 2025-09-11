Kayıp Caner İzmir Torbalı’da görüldü

Stüdyoda Caner’in kardeşi Cihan, babası Mesut ile karşı karşıya geldi. Taraflar birbirlerini sert şekilde suçlamayı sürdürürken gerginlik giderek arttı. Cihan’ın babasının üzerine yürümesiyle tansiyon zirveye çıktı. Didem Arslan Yılmaz, ortamı sakinleştirmek için Mesut Bey’i dışarı çıkarmak zorunda kaldı. Yaşanan gerilim sonrası Cihan, “Benim psikolojim bozuldu, abi beni bu durumdan kurtar” sözleriyle içinde bulunduğu çıkmazı dile getirdi.

REKLAM advertisement1

Programın ilerleyen dakikalarında ise Vazgeçme ekibi, İzmir Torbalı’da Caner’in görüldüğü iddia edilen bir noktaya gitti. Yapılan araştırmalarda, Caner’in telefonunu 2 bin 500 TL karşılığında bir telefoncuya sattığı ortaya çıktı. Tanık olan baba-oğul telefoncular, Caner’in üzerinde iş kıyafetleri bulunmadığını, sivil halde olduğunu söyledi.

REKLAM

Bu gelişmeler, Caner Bayram’ın kayboluşuna dair yeni soru işaretlerini gündeme getirirken, olayın seyri hem aile hem de izleyiciler için daha da merak uyandırıcı bir hal aldı.