19 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Antalya'nın Kemer ilçesinde geçen yıl 24 Ocak’ta yaşanan hortum sırasında kaybolan ve 360 gündür bulunamayan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Kader Buse Acar’ın ailesi yürekleri dağlayan bir paylaşımda bulundu.
İHA'nın haberine göre, kızının doğum günü olan 18 Ocak’ta iki gül ve doğum günü pastası alan Ahmet Acar, gülü dereye bırakarak, kızına olan özlemini ve hala bulunamayışına olan sitemini dile getirdiği videoyu Facebook hesabında paylaştı.
GÖZ YAŞARTAN İSTEK
Acılı baba diğer gülü ve pastaneden aldığı yaş pasta, kuru pasta, çikolata ile baklavayı da kızının yatağının üzerine koyup, pastanın üzerindeki mumları yaktı ve ona olan özlemini dile getirdi. O anları da sosyal medya hesabında paylaşan Acar, kızının üzerinde 5 tane altın ziynet bulunduğunu belirterek, kızının bulunamamasına dere yatağının temizlenmemesini gerekçe gösterdi. Acar, yetkili kurumlardan kemik arama cihazı olarak adlandırdığı teknolojinin getirilerek Buse’den kalanların bulunması konusunda yardım edilmesini istedi. 7 dakikaya yakın süren video kaydı Ahmet Acar’ın, “Babişim bugün senin doğum günün. Artık ben hep ağlayacak mıyım? Hep ben üzülecek miyim? Çocuğum, ben seni çok sevmiştim, gel artık. Rabbim seni bana versin inşallah” sözleriyle sona erdi.
Acar videolu paylaşımında ayrıca, "Babişim senin doğum günün bugün. Sen yoksun, senin her zaman olduğu gibi sevdiklerini aldım. Geçen yıl künye istemiştin altın. Aldım bir taneme. Şimdi seni bulamıyorum, ne istediğini babişim bilmiyorum. Hadi söyle bana istediğin hediyeyi alayım biriciğime. Seni 1 yıldır arıyorum babişim derede, dağlarda, denizde. Hadi çık gel güzel Kızım" dedi.
'PASTANI SENİ SEVEN ÇOCUKLARA ÜFLETTİM'
Anne Ayla Acar ise yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir kek fotoğrafı koyarak, "İyi ki doğdun canım kızım, bir tanem. Sana bir doğum günü yakışmaz, bir kek bir mum, öğrenci doğum günün kutlu olsun. Diğer pastanı seni seven çocuklara üflettim, doğum günün kutlu olsun" ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!