Kayıp Balık Dori, Pixar tarafından yapılmış ve Walt Disney Pictures tarafından yayınlanmış bir Amerikan 3 boyutlu animasyon filmidir. 2003 tarihli Pixar filmi Kayıp Balık Nemo'nun devamı niteliğindedir; Dory, Nemo, Marlin ve Balıkçı Teknesi çalışanları bu filmde de mevcuttur. İlk filmde olduğu gibi, Andrew Stanton senaryosunu yazıp bu filmi yönetmiştir. Angus MacLane ise yardımcı yönetmen olmuştur. Film Amerika Birleşik Devletleri'nde 17 Haziran 2016 tarihinde yayınlanmıştır. İşte Kayıp Balık Dori filminin konusu ve oyuncuları...

KAYIP BALIK DORİ FİLMİNİN KONUSU

Kayıp Balık Dori’de unutkan karakter Dory, tekrar ailesiyle birlikte olmak için büyük bir maceraya çıkmıştır. Film Nemo’nun babasını bulduğu Kaliforniya kentinden 1 yıl sonrasında gelişen olayları konu almaktadır.

KAYIP BALIK DORİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Ellen DeGeneres Dory

Albert Brooks Marlin

Diane Keaton Jenny

Eugene Levy Charlie

Ty Burrell Bailey

Willem Dafoe Gill

Vicki Lewis Deb (& Flo)

Kaitlin Olson Dory’nin Kardeşi

Dominic West

Idris Elba