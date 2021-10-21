Kayıp baba darbedilmiş halde bulundu

DHA

Yaşar Sandıkçı, dün sabah saatlerinde çıktığı evine geri dönmedi. Yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu Sandıkçı'nın bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Tek katlı metruk bina içerisindeki hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu polis ve sağlık görevlilerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis tarafından yapılan kontrolde kimliği belirlenen Yaşar Sandıkçı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanede tedaviye alınan ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri olan Sandıkçı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, Yaşar Sandıkçı'yı darbeden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.