DHA

Antalya'da Mehmet A. (62), tartıştığı damadı Himmet Keskin'i (29) tüfekle öldürdü.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Sarıabalı Mahallesi Çiftlik mevkisinde meydana geldi. Himmet Keskin, kayınpederi Mehmet A.'nın evine geldi. Kısa süre sonra damat ve kayınpeder arasında tartışma başladı.

TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet A. evde bulunan av tüfeğini alarak Himmet Keskin'e ateş etti. Olay sonrası Himmet Keskin iki ayağından yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTENEDE KURTARILAMADI

Himmet Keskin ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Himmet Keskin daha sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Keskin, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Olay sonrası jandarma tarafından gözaltına alınan Mehmet A.'nın işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Mehmet A. ile Himmet Keskin arasında önceden husumet bulunduğu ve Himmet Keskin hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi.