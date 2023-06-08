Olay, dün akşam saatlerinde Mavikent Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammed El M., kayınbiraderi Hassan El Melle'nin evine gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Muhammed El M., El Melle'yi bıçakla boğazını keserek öldürdü. Olayın ardından motosikletine binip kaçan Muhammed El M.´nin yakalanması için jandarma çalışma başlattı.

DHA'nın haberine göre Suriye'ye kaçmaya çalışan Muhammed El M., Kilis´te yol kontrolü yapan jandarma ekipleri tarafından kıyafetindeki kan lekesi fark edilince yakalandı.

Kilis girişinde jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolünde durdurulan Muhammed El M., kıyafetindeki kan lekesi fark edilince gözaltına alındı. Yapılan araştırmada cinayetten arandığı belirlenen Muhammed El M.´nin Suriye´ye gitmeye çalıştığı saptandı. Sorgusunda cinayeti itiraf eden şüpheli, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Hasan El Melle'nin cenazesi ise otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayın ardından öldürülen Hasan El Melle´nin eşi D.M. (22) de gözaltına alındı. Muhammed El M. ile D.M.´nin ilişki yaşadığı, tartışmanın da bu nedenle çıktığı öne sürüldü.