Kaybolan küçük kızın feci sonu!

İHA

Tekirdağ’da üzerine bir tonluk su deposu devrilen 11 yaşındaki Asya Miraç Özen, feci şekilde hayatını kaybetti.

Korkunç olay, dün akşam Saray ilçesi Osmanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde dışarıda oyun oynayan 11 yaşındaki Asya Miraç Özen'in ortadan kaybolması üzerine yakınları aramaya çıktı. Evlerinin karşısında bulunan ayçiçek tarlasındaki su deposunun devrilmiş olduğunu gören aile, depoyu kaldırdıklarında korkunç bir manzara ile karşılaştı. Küçük kızın su deposunun altında can verdiği ortaya çıktı.

Asya Miraç Özen'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderilmek üzere Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözyaşlarına boğulan ve sinir krizi geçiren küçük kızın yakınları ise, mahalle sakinleri tarafından güçlükle sakinleştirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.