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Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde kayalıklardan düşen güvenlik korucusu şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde görevli olan ve kayalıklardan düşerek ağır yaralanan Güvenlik Korucusu Mustafa Enç, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Enç, düzenlenen törenin ardından Gülyazı köyünde toprağa verildi

Giriş: 10.05.2023 - 12:58 | Güncelleme: ABONE OL
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde kayalıklardan düşen güvenlik korucusu şehit oldu - Güncel haberler
İHA

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kaplan Operasyonu'nda Güvenlik Korucusu Mustafa Enç, Kumartepe üs bölgesinde gece saatlerinde kayalıklardan düşerek ağır yaralandı.

Mustafa Enç, helikopter ile Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Enç, burada doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Enç için Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda askeri tören düzenlendi. Törene Vali Osman Bilgin, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, şehidin ailesi ile askerler katıldı. Enç’in Türk bayrağına sarılı naaşı Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda getirilerek katafalka konuldu.

Törende öz geçmişi okunan şehit Güvenlik Korucusu Mustafa Enç, okunan dualar ve kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde Gülyazı köy mezarlığında defnedildi.

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