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        Haberler Gündem Kayalıklara çarpan tekneden 10 kişi kurtarıldı

        Kayalıklara çarpan tekneden 10 kişi kurtarıldı

        İstanbul Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'den yapılan son dakika açıklamaya göre; Haydarpaşa Mendireği önlerinde kayalıklara çarpan teknedeki 10 kişiye müdahale edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 00:04 Güncelleme: 02.06.2024 - 00:04
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        Kayalıklara çarpan tekneden 10 kişi kurtarıldı
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        Haydarpaşa Mendireği önlerinde kayalıklara çarparak su alan teknedeki 10 kişi kurtarıldı.

        Fotoğraf: DHA

        Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Haydarpaşa Mendireği önlerinde kayalıklara çarpan ve su alan teknede bulunan 10 kazazedenin, TAHLİSİYE-2, KEGM-4 ve KEGM-6 can kurtarma botları tarafından kurtarıldığı belirtildi.

        Fotoğraf: DHA

        Açıklamada, kazazedelerin Harem Tahlisiye İstasyonu'nda sağlık ekiplerine teslim edildiği kaydedildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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