Zonguldak'ta yamaçtan düşen kayalar kamyonete isabet etti
Zonguldak'ta faciadan dönüldü. Kentte yamaçtan düşen kaya parçaları bir kamyonete isabet etti. Sürücü, aracı geri almasıyla yara almaktan kıl payı kurtuldu
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçalarının isabet ettiği kamyonet kullanılamaz hale geldi.
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Karadeniz Ereğli-Alaplı kara yolu Göktepe mevkisinde özel firmaya ait kamyonetin sürücüsü İlker Koçdemir, park alanında kamyonlara yakıt ikmali yaptığı sırada yamaçtan kopan kayalar, aracın kaput kısmına isabet etti.
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Yara almadan kurtulan Koçdemir, gazetecilere, yakıt verdiği kamyon gittikten sonra gürültü duyduğunu belirterek, "Bir kütürtü geldi, arabayı geri aldım. Baktım yukarıdan kayalar düştü. Geri almasam kabine düşecekti." dedi.
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Araç kullanılamaz hale gelirken, olay yerine gelen trafik ve Karayolları ekipleri güzergahta önlem aldı.
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