13 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Olay, geçen Kasım ayında şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. Üniversite öğrencileri Özgür D. (20) ve Yılmaz A. (20) ile otobüs firması görevlisi Ahmet Özkurt arasında sistem üzerinden bilet parasının iade edilmesi meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
DHA'nın haberine göre, Ahmet Özkurt elindeki bıçağı Özgür D. ve Yılmaz A.'ya savurdu. Bu sırada kavgayı ayırmak isteyen başka bir otobüs firması görevlisi Vahit Ayrım göğsünden bıçaklandı.
Ağır yaralanan Ayrım, ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası Vahit Ayrım, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Ahmet Özkurt ise olayda kullandığı bıçakla otogar polisi tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Tutuklanan Ahmet Özkurt hakkında Eskişehir 1´nci Ağır Ceza Mahkemesi´nde, `kasten öldürme´ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Davanın bugün görülen ilk duruşmasına tutuklu sanık Ahmet Özkurt ile öldürülen Vahit Ayrım´ın yakınları ile taraf avukatları katıldı. Üniversite öğrencileri Özgür D. ve Yılmaz A. ise duruşmaya gelmedi.
'ÖLDÜĞÜNÜ ÖĞRENİNCE ŞOK GEÇİRDİM'
Savunması sorulan Özkurt, öldürme kastının olmadığını, kavgayı ayırmak isteyen Vahit Ayrım´ın yanlışlıkla bıçaklandığını söyledi. Ayrım´ı "babası gibi sevdiğini" anlatan Özkurt, şunları söyledi:
"Olay gecesi otogarda gece vardiyasında görevliydim. Yazıhaneye 2 genç geldi. Kredi kartı ile işlem yaptıklarını söylediler. Otobüs yolda arıza yapmıştı. Araç arızalı olduğu için aldıkları bileti iptal ettirmek istediler. Nakit ödeme yapmamı istediler. Nakit ödeme yapamayacağımızı söyledim. Önce kabul ettiler. Belge talep ettiler, belge veremeyiz dedim. Ukalalık yapmaya başladılar. Cep telefonlarıyla birilerini aramaya başladılar. Telefon ile görüşürken bana bakıyorlardı. İkisine de gidin uyarısında bulundum. Uzun boylu olan çantasını yere atıp, üzerime doğru koşmaya başladı. Panik ve korkuya kapıldım. Yazıhanedeki bıçağı yanıma alıp, onlara doğru ilerledim. Bıçağı rastgele salladım. Vahit amcayı babam gibi severdim. Ailesine baş sağlığı diliyorum. Öldürmek gibi bir kastım yoktu. Bıçak, kavgayı ayırmak için araya giren Vahit Ayrım´a isabet etmiş. Bıçak darbesi aldığından haberim yoktu. Öldüğünü olaydan yarım saat sonra öğrendim ve şoka girdim. Üzerime doğru gelmeye başlayınca, darp edeceklerini hatta yanlarında bıçak olabileceğini düşündüm. Korkmuş ve panik içerisindeydim. Olayın böyle olmasını istemezdim"
Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.
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