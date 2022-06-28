Kavgayı ayıran baba oğul bıçaklandı!

İHA

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde trafik kavgasını ayırmak isteyen baba oğul bıçaklandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken bıçaklama olayını gerçekleştiren sürücü aracına binerek kaçtı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün 21.30 sıralarında Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 68 BV 185 ve 34 DAP 366 plakalı araçların sürücüleri arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

KÜÇÜK ÇOCUK ORTADA KALDI

Olayı gören mahalle sakinleri de kavgayı ayırmak için araçların yanına koştu. Araçlardan birinden inen küçük çocukta kavganın ortasında kaldı. Çocuk daha sonra aynı araçtan inen bir kadınla kavganın olduğu alandan uzaklaşarak olup biteni geriden izledi.

AYIRMAYA GELEN BABA OĞUL BIÇAKLANDI

Kavgayı ayırmaya gidenlerden baba Zafer Bozkurt ile oğlu Mehmet Bozkurt trafik kavgasının taraflarından birinin bıçak darbeleriyle yaralandı. Kanlar içinde yere düşen baba ile oğlu ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BIÇAKLI SÜRÜCÜ YOLUNA DEVAM ETTİ

Bıçaklama olayını gerçekleştiren şahıs ise, aracına binerek yoluna devam etti. Bacağından yaralanan baba ile oğlunun hayati tehlikesinin bulunmadığı ve hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri bıçakla 2 kişiyi yaralayan 68 BV 185 plakalı aracın sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

'HER İKİSİNİN DE YANINDA ARACI VARDI'

Olay esnasında orada bulunan esnaf Birkan Duran, olayı şöyle anlattı: "Bu yol gidiş gelişli bir yol karşı taraftan gelen Cennet Mahallesi'nden Kanarya'ya seyreden araba haklı, ikisine birden yeşil yandığı için yukardan gelen araç ikinci sırayı yaptı. Önce ağız dalaşı başladı. Her ikisinin de yanında ailesi vardı. Önce haklı olan aracın sürücüsü aşağıya indi, daha sonra diğer arabadan inen genç arkadaş sorgusuz sualsiz bunun yumruklamaya başladı.

OLAYI YAPANLAR ARABALARIYLA GİDİYOR

Mahallemizin gençleri ayırmaya çalışırken içlerinden biri olaya karışıyor daha sonrasında olay karşıdaki sınıfın önüne doğru taşıyor ayırmaya giden babası oğlunun peşine koşuyor. Ardından biz polisi arıyoruz. Daha sonrasında iki kişi de iki yerinden bıçak darbesi alıyor. Baba ve oğul ile olayı yapanlar arabalarıyla gidiyor; olayı ayırmaya çalışanlar ambulansla gidiyor. İkisi de ayaklarından yaralandı. Kasıklarından olsaydı sıkıntıydı çünkü yaralananlardan bir tanesi şeker hastası kan kaybı olduğu için daha tehlikeli olurdu. Ambulans ve polis ekipleri zamanında geldi olay bundan mütevellit."

Olay sonrası arkadaşını hastanede görmeyen giden Selçuk Karakuzu ise, "Hastaneye gittim. Babasını gördüm. Durumu iyiydi konuştuk bilinci yerindeydi Allaha şükür bir şey yoktu" dedi.