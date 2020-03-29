İHA

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada kalbinden bıçaklanan 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Olay, Adapazarı ilçesi Hızırtepe Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. İHA'nın haberine göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple iki grup arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası yaralılar Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kalbine aldığı bıçak darbesi ile yaralanan 20 yaşındaki Mert Balcı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.