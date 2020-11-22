KATSU SANDO TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
KATSU SOS
10 gr pirinç sirkesi
5 gr worcestershire
5 gr oyster sos
5 gr soya sos
20 gr bal
20 gr toz şeker
30 gr ketçap
30 gr mayonez
PANELEMEK (CRUST)
200 gr (bonfile eti)
20 gr un
40 gr panko ekmek
1 adet yumurta
Tuz, biber
BRİOCHU EKMEK
125 gr un
15 gr süt
2 gr tuz
4 gr yaş maya
60 gr yumurta ( 2adet)
5 gr bal
15 gr şeker
50 gr tereyağı
PATATES/KABAK CİPS
1 ad tatlı patates
1 ad yeşil kabak
20 gr un
Tuz/kırmızı biber
WATER ROX
Ekmek için 175C 20 dk
12 gr un
12 gr su
31 süt
KATSU SANDO NASIL YAPILIR? KATSU SANDO TARİFİ
Wagyu (bonfile) sığır etine hafif tuz ve karabiber attıktan sonra, un, çırpılmış yumurta ve son olarak panko ile karıştırılmış ekmek kırıntıları ile kaplayın.
Ekmek dilimlerinin iki tarafını tereyağı gezdirin ve güzel bir kahverengi renk elde edilene kadar her iki tarafı da kızartın. Wagyu dilimini 165 derece sıcaklıktaki yağda 2 ila 3 dakika boyunca kızartın.
Katsu sosunuzu ve ekmeğin bir tarafına yayın. Diğer ince sığır dilimleri ızgarada pişirip, lahana mayonez salatasını koyup üstüne etleri koyun.
Üzerine kaplanmış ekmek dilimlerinden birini düz olarak yerleştirin, daha sonra her iki tarafa da katsu sosuyla kaplanmış kızartılmış wagyuyu, (bonfile) üstüne ince dilimli etleri yerleştirin ve son olarak dilim ekmekle kaplayın. Daha sonra kenarları kesip ikiye bölün.
Patates ve kabakları kibrit dilimleyin tuz, biber serpiştirip unlayın kızartın.
Afiyet olsun..
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