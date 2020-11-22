KATSU SANDO TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

KATSU SOS

10 gr pirinç sirkesi

5 gr worcestershire

5 gr oyster sos

5 gr soya sos

20 gr bal

20 gr toz şeker

30 gr ketçap

30 gr mayonez

PANELEMEK (CRUST)

200 gr (bonfile eti)

20 gr un

40 gr panko ekmek

1 adet yumurta

Tuz, biber

BRİOCHU EKMEK

125 gr un

15 gr süt

2 gr tuz

4 gr yaş maya

60 gr yumurta ( 2adet)

5 gr bal

15 gr şeker

50 gr tereyağı

PATATES/KABAK CİPS

1 ad tatlı patates

1 ad yeşil kabak

20 gr un

Tuz/kırmızı biber

WATER ROX

Ekmek için 175C 20 dk

12 gr un

12 gr su

31 süt

KATSU SANDO NASIL YAPILIR? KATSU SANDO TARİFİ



Wagyu (bonfile) sığır etine hafif tuz ve karabiber attıktan sonra, un, çırpılmış yumurta ve son olarak panko ile karıştırılmış ekmek kırıntıları ile kaplayın.

Ekmek dilimlerinin iki tarafını tereyağı gezdirin ve güzel bir kahverengi renk elde edilene kadar her iki tarafı da kızartın. Wagyu dilimini 165 derece sıcaklıktaki yağda 2 ila 3 dakika boyunca kızartın.

Katsu sosunuzu ve ekmeğin bir tarafına yayın. Diğer ince sığır dilimleri ızgarada pişirip, lahana mayonez salatasını koyup üstüne etleri koyun.

Üzerine kaplanmış ekmek dilimlerinden birini düz olarak yerleştirin, daha sonra her iki tarafa da katsu sosuyla kaplanmış kızartılmış wagyuyu, (bonfile) üstüne ince dilimli etleri yerleştirin ve son olarak dilim ekmekle kaplayın. Daha sonra kenarları kesip ikiye bölün.

Patates ve kabakları kibrit dilimleyin tuz, biber serpiştirip unlayın kızartın.

Afiyet olsun..