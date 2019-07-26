Aile meclisi ölüm kararı verdi

Konya'nın Erler Mahallesi'nde 26 Ekim 2018 tarihinde koyunların mısır tarlasına girmesi sonucu mısır tarlası sahipleri ile çıkan tartışmada, 26 yaşındaki Ali Uyanık av tüfeği ile vurularak öldürüldü.

Polisin yaptığı kısa süreli çalışmada Uyanık'la tartışan ve cinayet olayına karışan 5 kişinin kimliği tespit edildi. Zanlılar Ö.Y (60)., çocukları M.Y (28),ve M.Y (30) ile yakınları İ.A (23) ve A.İ’yi (35) kısa sürede yakalayarak gözaltına alındı.

Zafer Samancı'nın haberine göre, gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinde, tüfeği karşı tarafın olay yerine getirdiğini, Ali Uyanık'ın elinden almaya çalıştıkları tüfeğin ateş alması sonucu olayın meydana geldiğini ifade ettiler. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Adem İnlier, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 4 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

AİLE MECLİSİ ÖLÜM KARARI VERDİ

Oğlu cinayete kurban giden Musa Uyanık ile kardeşleri Mustafa ve Yakup Uyanık mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılan şahısları takibe aldı. Şahısların cinayet olayı ile ilgisi olduğuna inanan Uyanık ailesi, aile meclisini toplayarak şahısların öldürülmesine karar verdi.

POLİS ŞÜPHELENDİ, KİRALIK KATİL PLANI ORTAYA ÇIKTI

Harekete geçen Uyanık ailesi adli kontrol şartı ile serbest bırakılan 4 kişiyi öldürmesi için kiralık katil arayışına girdi. Konya polisi ailenin durumundan şüphelenerek bazı aile fertlerini takibe aldı.

İddialara göre, aile başta yaralama olmak üzere çok sayıda suç kaydı bulunan R.B isimli şahısla 4 kişiyi öldürmesi için 5 yüz bin liraya anlaştı.

Bunun üzerine polis, cinayetleri işlemesi için parayla tutulan R.B’yi teknik ve fiziki takibe aldı. Gerekli bilgi ve delillerin toplanması üzerine harekete geçen polis Uyanık ailesi ile R.B’nin evine eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan baskında 1 tabanca bu tabancaya ait mermiler, 5 pompalı ile yine bu tüfeklere ait çok sayıda mermi ele geçirdi. Şahıslar alınan ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi