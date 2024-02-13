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        Haberler Ekonomi Teknoloji Oyun Katlanır telefonda oyun deneyimi ortaklığı - Teknoloji Haberleri

        Katlanır telefonda oyun deneyimi ortaklığı

        HONOR ve Gameloft katlanabilir telefon dünyasında oyun deneyimi için güç birliği yaptıklarını açıkladılar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2024 - 14:22 Güncelleme: 13.02.2024 - 14:22
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        Katlanır telefonda oyun ortaklığı
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        Küresel teknoloji markalarından HONOR, PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR modeliyle oyun deneyimini ikiye katlamak için uzman oyun geliştiricisi Gameloft ile dikkat çeken bir ortaklık gerçekleştirdiğini açıkladı.

        Bu ortaklık kapsamında popüler bir oyun olan Asphalt 9: Legends'ın katlanabilir akıllı telefonlardaki büyük ekranlara uyarlanmış yeni sürümü ve katlanabilir kategoride 120 FPS oyun deneyimi küresel olarak ilk kez mobil oyun severlerle buluştuğu açıklandı. Yeni oyun sürümü ve PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR’nin birleşimi daha başarılı bir oyun deneyimi sunduğu belirtiliyor.

        "EKOSİSTEM OLUŞTURMAYI AMAÇLIYORUZ"

        HONOR Ürün Grubu Başkanı Fei Fang, "HONOR, gelişmeye olan inancı ve gerçekleştirdiği iş birlikleriyle rekabet üstünlüğünü korumaya olan daimi bağlılığı sayesinde katlanabilir ekosisteminde önemli bir oyuncu olarak kendini kanıtlamaya devam ediyor. PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR modelindeki oyun deneyimini optimize etmek adına Gameloft ile yaptığımız en yeni iş birliği, HONOR cihaz kullanıcıları için en iyi katlanabilir kullanıcı deneyimini yaratma konusundaki kararlılığımızın bir kanıtıdır. Marka, katlanabilir cihazlar için donanım ve yazılım entegrasyonunu geliştiren iş birliklerini takip ederek, tüketicilere en ileri teknolojiyi sağlayan bir ekosistem oluşturmayı amaçlamaktadır” dedi.

        Gameloft Küresel İş Geliştirme OEM Başkan Yardımcısı Henry Pan, "Geçmişteki örnekler, katlanabilir akıllı telefonlar için ince ve hafif bir tasarım arayışının genellikle teknolojik performans ve grafik kapasitesinden ödün vermeye yol açtığını gösteriyor. Bu da gelişmiş oyun deneyimleri yaratmak için bir önemli engel oluşturuyor. HONOR ile iş birliğimiz, mobil cihazlarda oyun geliştirme konusundaki uzmanlığımızı HONOR'un katlanabilir cihazlarda yazılım ve donanımın sorunsuz entegrasyonundaki deneyimiyle birleştirerek küresel oyuncular için Asphalt 9: Legends ile sektör lideri bir sürükleyicilik sunuyor" ifadelerini kullandı.

        Optimize edilmiş Asphalt 9: Legends, Şubat 2024'te Google Play'de oyun tutkunlarıyla buluşuyor. HONOR Magic V2 Serisinin tüm kullanıcılarının, ilk kez katlanabilir bir telefonda bu yükseltilmiş oyun deneyimini yaşayacağı belirtildi

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