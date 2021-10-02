Kurye vahşetinde perde aralandı!

DHA

Başkent'te kargo şirketinde kurye olarak çalışan Erşan Aydemir (34), 3 gün önce Keçiören ilçesi Atapark Mahallesi 340'ıncı Cadde'deki evinde elleri bağlı, ağzına da havlu sıkıştırılmış halde ölü bulundu.

Vücudunda darp izleri bulunan Aydemir'in, internette arkadaşlık sitesi üzerinden tanıştığı Samet Eren Emelce (21) ve Oğuzhan Ülker (24) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

DEHŞETİN NEDENİ HIRSIZLIK ÇIKTI

DHA'da yer alan habere göre güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu kimlikleri tespit edilen Emelce ve Ülker, polis tarafından saklandıkları evde gözaltına alındı.

Suçlarını itiraf eden Emelce ve Ülker, hırsızlık amacıyla eve girdiklerini, direnince Aydemir'i bayıltmak amacıyla ellerini bağlayıp darp ettiklerini ve ağzına havlu koyduklarını ileri sürdü. Aydemir'e ait 2 telefon ve 1 takım elbise alarak evden ayrıldığı belirlenen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDILAR

Emelce ve Ülker'in, Aydemir'in oturduğu apartmana girerken ve çıkarken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde motosikletle bir süre binanın çevresinde dolaşan 2 şüphelinin, daha sonra binaya girdiği ve 40 dakika sonra tekrar çıktığı görüldü.

ELLERİYLE YÜZLERİNİ KAPADILAR

Binaya girerken elleri boş olan Emelce ve Ülker'in evden çanta ile çıktıkları ve ellerinde takım elbise olduğu görüldü. Şüphelilerin ayrıca motosiklete binerken güvenlik kamerasını fark edip, elleriyle yüzlerini kapatmaları dikkat çekti.

ÖLDÜRÜLMEDEN SON GÖRÜNTÜ

Öte yandan Erşan Aydemir'in de son görüntüsü ortaya çıktı. Aydemir, olaydan yaklaşık 2 saat önce evinin bulunduğu sokaktaki marketten alışveriş yaparken güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde marketten içecek ve yiyecek alan Aydemir'in, daha sonra ayrıldığı görüldü.