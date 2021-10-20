Mersin'de dehşet! Doktor doktoru öldürdü!

İHA

Mersin'de edinilen bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesindeki Mezitli Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Dr. Hasan Çayır ile Dr. Ahmet Dikmen arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

ÖNCE KAYNAR SU DÖKTÜ

İHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre, Dr. Çayır meslektaşı Dr. Dikmen'in üzerine önce kaynar su döktü, ardından pompalı tüfekle 2 el ateş açtı.

Hayatını kaybeden Dr. Ahmet Dikmen.

AĞIR YARALANAN DOKTOR KURTARILAMADI

Dr. Çayır olay yerinden kaçarken, yaralanan doktor sağlık görevlileri tarafından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Dikmen, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Meslektaşını öldüren Dr. Hasan Çayır.

KATİL ZANLISI DOKTOR YAKALANDI

Bu arada, kaçan doktor Hasan Çayır ise polis tarafından yakalanırken, olayda kullandığı pompalı tüfek, sağlık ocağı önünde park halindeki aracının bagajında ele geçirildi.

MESLEKTAŞLARI GÖZ YAŞLARINA BOĞULDU

Olay yerinde göz yaşlarına boğulan görgü tanıklarının ifadesine göre, zanlı doktorun, meslektaşının üzerine önce kaynar su döktüğü, ardından ateş açtığı belirtildi.