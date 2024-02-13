REKLAM advertisement1

İstanbul'da, şimdilerde her biri 20'lerinde olan üç gencin, olayı 2016 tarihinde polise ihbar etmesi sonrasında bebeğin gömüldüğü yer açılmıştı.

BABASI İÇİN MÜEBBET HAPİS İSTENMİŞTİ

DHA'da yer alan habere göre soruşturma sonucunda savcılık, polis ifadesinde çocuğun neden öldüğünü bilmediğini, ancak savcılıkta mezar yeri parası olmadığı için bebeği kendisinin gömdüğünü ileri süren baba Hüseyin K. (57) hakkında "Olası kastla çocuğunu öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açmıştı.

TUTUKSUZ YARGILANIYORDU

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Hüseyin K. Ses ve Görüntülü Bilişim (SEGBİS) aracılığıyla katılırken; şikayetçi çocukları V.K. ve Ö.K. de avukatlarıyla birlikte hazır bulundu.

"NAZARDAN OLABİLİR BİLMİYORUM"

Duruşmada, anne Ceyhan K. de tanık olarak dinlendi. Anne Ceyhan K. eşinin çocuklarını dövmediğini söylerken Armağan bebeğin nasıl öldüğü sorusuna, "Nazardan olabilir bilmiyorum" dedi. Hüseyin K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.