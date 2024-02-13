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        Haberler Gündem 3. Sayfa KATİL BABA | Üç kardeş ihbar etmişti! Bebeğini döverek öldüren baba tutuklandı!

        Üç kardeş ihbar etmişti! Bebeğini döverek öldüren baba tutuklandı!

        İstanbul'da üç kardeş, 20 yıl önce babalarının 15 aylık kardeşleri Armağan'ı döverek öldürdüğünü ve olayı gizlemek için de bir arkadaşıyla beraber yetkililere haber vermeden gömdüğünü iddia etmesiyle yargılanan baba Hüseyin K., bugün Ses ve Görüntülü Bilişim (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada tutuklandı. Duruşmada, anne Ceyhan K. de tanık olarak dinlendi. Anne Ceyhan K. eşinin çocuklarını dövmediğini söylerken Armağan bebeğin nasıl öldüğü sorusuna "Nazardan olabilir bilmiyorum" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 14:44 Güncelleme: 13.02.2024 - 14:44
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        Üç kardeş ihbar etmişti! Bebeğini döverek öldüren baba tutuklandı!
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        İstanbul'da, şimdilerde her biri 20'lerinde olan üç gencin, olayı 2016 tarihinde polise ihbar etmesi sonrasında bebeğin gömüldüğü yer açılmıştı.

        BABASI İÇİN MÜEBBET HAPİS İSTENMİŞTİ

        DHA'da yer alan habere göre soruşturma sonucunda savcılık, polis ifadesinde çocuğun neden öldüğünü bilmediğini, ancak savcılıkta mezar yeri parası olmadığı için bebeği kendisinin gömdüğünü ileri süren baba Hüseyin K. (57) hakkında "Olası kastla çocuğunu öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açmıştı.

        TUTUKSUZ YARGILANIYORDU

        İstanbul Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Hüseyin K. Ses ve Görüntülü Bilişim (SEGBİS) aracılığıyla katılırken; şikayetçi çocukları V.K. ve Ö.K. de avukatlarıyla birlikte hazır bulundu.

        "NAZARDAN OLABİLİR BİLMİYORUM"

        Duruşmada, anne Ceyhan K. de tanık olarak dinlendi. Anne Ceyhan K. eşinin çocuklarını dövmediğini söylerken Armağan bebeğin nasıl öldüğü sorusuna, "Nazardan olabilir bilmiyorum" dedi. Hüseyin K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        #istanbul
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