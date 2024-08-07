Katie Price altıncı yüz gerdirme ameliyatı için Türkiye'ye geldi
Katie Price, daha önce yüz gerdirme ameliyatına karşı olduğunu söylemesine altıncı ameliyatı için tekrar Türkiye'ye geldi. Price, ameliyat için İngiltere'deki iflas duruşmasına da katılmadı
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İngiliz şarkıcı, realite yıldızı ve eski model Katie Price, estetik ameliyat için bir kez daha Türkiye'ye geldi. 46 yaşındaki Price, altıncı yüz gerdirme ameliyatı için bıçak altına yattı.
Price'ın ameliyatının 10 bin sterline (426 bin TL) mâl olduğu öğrenildi.
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5 çocuk annesi Katie Price daha önce asla yüz ameliyatı olmayacağını söylemişti. Sadece botoks yaptırarak genç kalabileceğini söyleyen Price, 2017'de ilk ameliyatını oldu.
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Daha sonra Katie Price yüz gerdirme, göz kapağı kaldırma, Brezilya poposu ve karın germe işlemleri için Türkiye'yi tercih etti. Price, yüz gerdirme ameliyatında bazı değişiklikler yapmak, göğüs ve diş estetiği yaptırmak için birden fazla defa Türkiye'ye geldi.
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Price'ın Türkiye'de olduğu günlerde İngiltere'de 760 bin sterlin değerindeki iflas duruşmasına katılamadığı öğrenildi.
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"ÇOCUKLARIM AMELİYATLARIMA ALIŞTI"
Yüz gerdirme ameliyatı öncesinde Katie Price, beş çocuğunun ameliyat alışkanlıkları konusunda endişe duyup duymadığı sorusuna şu yanıtı vermişti: Hayır, onlar iyi. Sanırım bunu yapmama alıştılar. Bu onlar için artık normal. Artık kimseye, anneme bile söylemiyorum çünkü o bana kızıyor.
Price, çocuklarından Junior'ın kendisine her zaman "Anne, sen çok güzelsin, hiçbir şeye ihtiyacın yok. Zaten çok etkileyicisin" dediğini de aktarmıştı.