        Haberler Dünyadan Kate Moss plajda gezerken pahalı çantasından vazgeçmedi - magazin haberleri

        Kate Moss plajda gezerken pahalı çantasından vazgeçmedi

        Kate Moss, kızı ve kızının erkek arkadaşıyla çıktığı İspanya tatilinde, plajda bile pahalı çantasıyla gezmeyi tercih etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2025 - 10:47 Güncelleme: 10.08.2025 - 10:47
        Pahalı çantasından vazgeçmedi
        1990'lı yılların en popüler süper modellerinden biri olan Kate Moss, ilginç plaj stiliyle görüntülendi.

        İspanya'daki Formentera Adası'nda tatil yapan 51 yaşındaki İngiliz model, koluna dünyanın en abartılı plaj çantası olarak görülebilecek bir çanta taktı. Moss, lüks moda markasına ait binlerce dolarlık çantasıyla bikinili bir şekilde gezerken dikkat çekti.

        Süper model, kızı Lila Grace ve kızının erkek arkadaşı Yoni Helbitz ile çıktığı tatilde, kıyıdan bir botla özel bir tekneye geçerek, İngiliz oyuncu Jaime Winstone ve Türk fotoğrafçı Mert Alaş'ın da aralarında bulunduğu arkadaş grubuna katıldı.

        Lila Grace, sevgilisi Yoni Helbitz ile teknede denizin ve güneşin tadını çıkarırken objektiflere yansıdı.

        #Kate Moss
        #tatil
        #Çanta

