Kate Moss plajda gezerken pahalı çantasından vazgeçmedi

1990'lı yılların en popüler süper modellerinden biri olan Kate Moss, ilginç plaj stiliyle görüntülendi.

REKLAM advertisement1

İspanya'daki Formentera Adası'nda tatil yapan 51 yaşındaki İngiliz model, koluna dünyanın en abartılı plaj çantası olarak görülebilecek bir çanta taktı. Moss, lüks moda markasına ait binlerce dolarlık çantasıyla bikinili bir şekilde gezerken dikkat çekti.

REKLAM

Süper model, kızı Lila Grace ve kızının erkek arkadaşı Yoni Helbitz ile çıktığı tatilde, kıyıdan bir botla özel bir tekneye geçerek, İngiliz oyuncu Jaime Winstone ve Türk fotoğrafçı Mert Alaş'ın da aralarında bulunduğu arkadaş grubuna katıldı.

Lila Grace, sevgilisi Yoni Helbitz ile teknede denizin ve güneşin tadını çıkarırken objektiflere yansıdı.