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        Haberler BBC Dünya Kate Middleton’ın kanser teşhisi hakkında neler biliniyor?

        Kate Middleton’ın kanser teşhisi hakkında neler biliniyor?

        Galler Prensesi Kate Middleton, kanser teşhisinin ardından Şubat sonunda önleyici kemoterapiye başladığını açıkladı. Peki Prenses'in kanseriyle ilgili neler biliniyor?

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 23.03.2024 - 14:57 Güncelleme: 23.03.2024 - 14:57
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        Kate Middleton'ın kanser teşhisi hakkında neler biliniyor?
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        kateGetty Images

        Michelle Roberts, Philippa Roxby ve Smitha Mundasad | BBC News

        Galler Prensesi Kate Middleton, kanser teşhisinin ardından Şubat sonunda önleyici kemoterapiye başladığını açıkladı.

        Kanser ne zaman tespit edildi?

        Prenses Ocak ayında bir ameliyat oldu. Saray o dönem ameliyatın detaylarını açıklamadı fakat bunun planlı bir ameliyat olduğunu ve kanserle ilişkili olmadığını belirtti.

        Kate video mesajında kanser teşhisinin ameliyatın ardından yapılan testlerle konulduğunu söyledi.

        Kanserin türü ne?

        Kate dünkü video mesajında kanserin türünü açıklamadı.

        Kensington Sarayı da bu bilgiyi paylaşmadı.

        Bir saray sözcüsü “Özel sağlık bilgileriyle ilgili detayları paylaşmayacağız. Prensesin de herkes gibi mahremiyet hakkı vardır” dedi.

        Önleyici kemoterapi nedir?

        Kate Middleton videosunda, sağlık ekibinin tavsiyeleri üzerine önleyici kemoterapiye başladığını söyledi.

        Kemoterapi kanser hücrelerini öldüren ilaçlara verilen genel bir isim. Bunlar hap alınabildiği gibi serumla da enjekte edilebiliyor.

        Önleyici kemoterapi ise, bir ameliyattan sonra kanserin geri gelmesi ihtimalini azaltmak için uygulanan tedaviye deniyor.

        Buna ne sıklıkta ve ne kadar uzun süreceği kanserin türüne ve yayılma hızına göre belirleniyor.

        Doktorlar kanseri nasıl buldu?

        Saraydan yapılan açıklamaya göre Ocak ayındaki ameliyat başarılı geçmişti.

        Sonrasında yapılan testlerde kanser tespit edildi.

        Genellikle ameliyat sırasında alınan dokular, ameliyatın ardından laboratuvarlarda analiz edilerek içindeki hücreler inceleniyor.

        Tedavisinin masrafını devlet mi karşılıyor?

        Kate’in ameliyatı London Clinic adlı özel bir hastanede yapılmıştı.

        Şu anki tedavisinin nerede yapıldığı ise açıklanmadı.

        Kate video mesajında “müthiş bir sağlık ekibim var” ifadelerini kullanmıştı.

        Kanser nedir?

        Kanser, bedenin bir bölümündeki hücrelerin kontrolsüz bir biçimde çoğalmasıyla oluşan bir durum.

        Tedavi edilmediği durumda bu hücreler vücudun başka yerindeki dokulara ve organlara da yayılabiliyor.

        Kanser ne kadar yaygın?

        İngiltere’de her iki kişiden biri, hayatının bir döneminde bir tür kansere yakalanıyor.

        Kanserin 200’den fazla türü var.

        İngiltere’de en çok görülenleriyse meme, akciğer, prostat ve bağırsak kanserleri.

        Her kanser türünün teşhisi ve tedavisi farklı yöntemlerle yapılıyor.

        Her yaştan insanlarda kanser görülse de yaşlandıkça risk artıyor. Bunun nedeniyse hücrelerin kendilerini kopyalarken gerçekleşen hataların yaşla birikmesi.

        Kanserin büyük kısmı 50 yaş üzeri kişilerde görülüyor.

        Kanser vakalarının üçte biri ise 75 yaş üzeri grupta.

        Son 50 yılda kansere yakalandıktan sonra hayatta kalma ihtimali, tıptaki gelişmelerle birlikte ikiye katlandı.

        Kanser olduğunuzu düşünüyorsanız ne yapmanız lazım?

        Bedeninizde normal olmayan bir şey fark ettiğinizde doktorunuza gidin.

        Bu belirtiler arasında nedensiz ağrı veya kanama, sıra dışı bir şişkinlik veya kist, açıklanamayan yorgunluk veya kilo kaybı ve geçmeyen bir öksürük olabilir.

        Bu belirtiler kanserden kaynaklanmıyor da olabilir fakat kontrol ettirmek ve neden kaynaklandığını bulmak önemlidir.

        Kanserin erken teşhisi, tedavisini de kolaylaştırmaktadır.

        • Galler Prensesi Kate Middleton kanser tedavisi gördüğünü açıkladı
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