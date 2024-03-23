Kate Middleton’ın kanser teşhisi hakkında neler biliniyor?

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Michelle Roberts, Philippa Roxby ve Smitha Mundasad | BBC News

Galler Prensesi Kate Middleton, kanser teşhisinin ardından Şubat sonunda önleyici kemoterapiye başladığını açıkladı.

Prenses Ocak ayında bir ameliyat oldu. Saray o dönem ameliyatın detaylarını açıklamadı fakat bunun planlı bir ameliyat olduğunu ve kanserle ilişkili olmadığını belirtti.

Kate video mesajında kanser teşhisinin ameliyatın ardından yapılan testlerle konulduğunu söyledi.

Önleyici kemoterapi ise, bir ameliyattan sonra kanserin geri gelmesi ihtimalini azaltmak için uygulanan tedaviye deniyor.

Kemoterapi kanser hücrelerini öldüren ilaçlara verilen genel bir isim. Bunlar hap alınabildiği gibi serumla da enjekte edilebiliyor.

Bir saray sözcüsü “Özel sağlık bilgileriyle ilgili detayları paylaşmayacağız. Prensesin de herkes gibi mahremiyet hakkı vardır” dedi.

Kensington Sarayı da bu bilgiyi paylaşmadı.

Şu anki tedavisinin nerede yapıldığı ise açıklanmadı.

Saraydan yapılan açıklamaya göre Ocak ayındaki ameliyat başarılı geçmişti.

Buna ne sıklıkta ve ne kadar uzun süreceği kanserin türüne ve yayılma hızına göre belirleniyor.

Her yaştan insanlarda kanser görülse de yaşlandıkça risk artıyor. Bunun nedeniyse hücrelerin kendilerini kopyalarken gerçekleşen hataların yaşla birikmesi.

Her kanser türünün teşhisi ve tedavisi farklı yöntemlerle yapılıyor.

İngiltere’de en çok görülenleriyse meme, akciğer, prostat ve bağırsak kanserleri.

İngiltere’de her iki kişiden biri, hayatının bir döneminde bir tür kansere yakalanıyor.

Tedavi edilmediği durumda bu hücreler vücudun başka yerindeki dokulara ve organlara da yayılabiliyor.

Kanser, bedenin bir bölümündeki hücrelerin kontrolsüz bir biçimde çoğalmasıyla oluşan bir durum.

Kanserin büyük kısmı 50 yaş üzeri kişilerde görülüyor.

Kanser vakalarının üçte biri ise 75 yaş üzeri grupta.

Son 50 yılda kansere yakalandıktan sonra hayatta kalma ihtimali, tıptaki gelişmelerle birlikte ikiye katlandı.

Kanser olduğunuzu düşünüyorsanız ne yapmanız lazım?

Bedeninizde normal olmayan bir şey fark ettiğinizde doktorunuza gidin.

Bu belirtiler arasında nedensiz ağrı veya kanama, sıra dışı bir şişkinlik veya kist, açıklanamayan yorgunluk veya kilo kaybı ve geçmeyen bir öksürük olabilir.

Bu belirtiler kanserden kaynaklanmıyor da olabilir fakat kontrol ettirmek ve neden kaynaklandığını bulmak önemlidir.