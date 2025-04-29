Kate Middleton ve Prens William, evlilik yıl dönümlerini aşklarının başladığı İskoçya'da kutladı

Galler Prensesi Kate Middleton ve Prens William, evliliklerinin yıl dönümünü aşklarının başladığı yer olan İskoçya'da kutladı. Çift, Mull ve Iona adalarını ziyaret ederek hem yerel halkla bir araya geldi hem de kırsal topluluklarla ilişkilerini güçlendirdi.

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Ziyaretin en dikkat çeken anlarından biri, bir çocuk oyun alanında yaşandı. Kate ve William yetişkinlerle sohbet ederken, meraklı bir küçük çocuk kameraya yaklaşarak sevimli bir an yarattı. Çocuklarla olan sıcak tavırlarıyla tanınan Prenses Kate, minik bir kızla yakından ilgilenip gülümseyerek poz verdi.

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BİR SÜRE KAMUOYUNDAN UZAK KALMIŞTI

Bu gezi, Prenses Kate’in kanser tedavisinden sonra Prens William ile yaptığı ilk gecelemeli resmi ziyaret olması açısından da büyük önem taşıyor. Mart 2024’te kanser teşhisi konan Kate Middleton, bir süre kamuoyundan uzak kalmış ve sonrasında görevlerine geri dönmüştü.

REKLAM İskoçya, çift için ayrı bir öneme sahip çünkü ikili, St. Andrews Üniversitesi’nde tanışıp burada birbirlerine âşık olmuştu. 2011 yılında evlenen çiftin üç çocuğu bulunuyor. Prens William’ın daha önce eşinin yeniden resmi gezilere katılmasını ne kadar çok istediğini söylemesi, bu ziyaretin onun için ne kadar özel olduğunu da ortaya koyuyor. Fotoğraflar: Shutterstock