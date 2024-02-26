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        Haberler Dünya Katar Emiri ile Hamas lideri, Gazze ve Filistin topraklarındaki durumu görüştü

        Katar Emiri ile Hamas lideri, Gazze ve Filistin topraklarındaki durumu görüştü

        Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes için yürütülen müzakereler ve Filistin topraklarındaki genel durumu değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 18:42 Güncelleme: 26.02.2024 - 18:42
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        Katar ve Hamas'tan kritik görüşme
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        Katar Emirlik Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Şeyh Temim, Heniyye'yi, başkent Doha'daki Lusail Sarayı'nda kabul etti.

        Görüşmede, Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki gelişmeler ile Katar'ın, Gazze'de acil ve kalıcı ateşkese varılması için yürüttüğü çalışmalar ele alındı.

        Şeyh Temim görüşmede, Katar'ın, Filistin halkını ve onun haklı davasını desteklediğini belirtti ve başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bir Filistin devletinin kurulması için Filistinli gruplar arasındaki bölünmenin sona ermesi gerektiğini vurguladı.

        Katar, İsrail ile Hamas arasında, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılması için arabuluculuk çalışması yürütüyor.

        Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında, esir takası mutabakatı kapsamında 13 Şubat'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de, 23 Şubat'ta da Fransa'nın başkenti Paris'te toplantı yapılmıştı.

        İsrail'in Kanal 12 Televizyonunun 25 Şubat tarihli haberinde, Paris konferansındakinden daha düşük temsil düzeyine sahip bir İsrail heyetinin, esir takası anlaşmasıyla ilgili müzakerelere devam etmek için Katar'a gideceği duyurulmuştu.

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