Katar'dan İsrail açıklaması

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısını "kendisini bölgenin kabadayısı olarak gören İsrail’in devlet terörü olarak" nitelendirerek, "saldırıya yanıt verme hakkını saklı tuttuklarını" vurguladı.

Al Sani, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Katar'ın egemenliğinin ihlal edilmesine müsamaha göstermeyeceğini ve bu açık saldırıya yanıt verme hakkını saklı tuttuğunu vurguluyoruz." dedi

REKLAM advertisement1

Katar Dışişleri Bakanı, "İsrail, Doha’ya yönelik alçakça bir saldırı gerçekleştirmiştir ve bu ancak bir devlet terörü olarak ifade edilebilir. Saldırı, Hamas liderliğinin Gazze müzakerelerine ilişkin toplantısı sırasında gerçekleşti. Bugün yaşananlar devlet terörüdür, bölgesel güvenlik ve istikrarı bozma girişimidir." şeklinde konuştu.

REKLAM

"İsrail, barış için her fırsatı sabote ediyor"

Al Sani, saldırı olduğu sırada Gazze'de ateşkes müzakerelerinin ABD'nin talebi üzerine sürdüğüne dikkati çekerek, "İsrail, barış için her fırsatı sabote ediyor." şeklinde konuştu.

İsrail saldırısına karşı hukuki işlem başlatılması için bir ekibin oluşturulduğunu aktaran Al Sani, "Bugün yaşananlar, devlet terörü ve bölgesel güvenlik ve istikrarı bozma girişimiydi." şeklinde konuştu. Al Sani, İsrail saldırısının "bölgede haydut bir aktörün ve siyasi kaosun olduğu mesajı" verdiğini belirterek, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu bölgeyi telafisi mümkün olmayan bir noktaya sürüklüyor." dedi. Katar Başbakanı, Netanyahu'nun Orta Doğu'yu yeniden şekillendireceği yönündeki açıklamasını hatırlatarak, saldırının, Körfez bölgesini de yeniden şekillendirme yönünde bir adım olup olmadığını sorguladı. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı, "İsrail'in yaptıkları göz ardı edilmemeli ve buna karşı her türlü tedbir alınmalıdır." dedi. "ABD, saldırıdan 10 dakika sonra bize bilgi verdi" Netanyahu'nun barbarlığına ortak bir şekilde cevap verilmesi gerektiğini söyleyen Al Sani, "ABD tarafı saldırıdan 10 dakika sonra bize bilgi verdi." ifadesini kullandı. REKLAM İsrail'in radarda tespit edilemeyen silahlar kullandığını belirten Al Sani, "İsrail saldırısı haince bir eylemdi ve gerçekleşmeden önce bilinmiyordu." diye konuştu.

Gazze'de ateşkes sağlanması için yapılan müzakerelerin başarılı olması için her türlü çabayı gösterdiklerini söyleyen Al Sani, "İsrail saldırısı nedeniyle şu anda ateşkes anlaşmasıyla ilgili bir görüşme yapılmıyor." şeklinde konuştu. Al Sani, ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırının ardından Katar Emiri Şeyh Temim'i arayarak saldırıyla ilgili İsrail ile önceden bir koordinasyonun olmadığını söylediğini aktardı. "Tarih bu olayı kaydedecek." diyen Al Sani, uluslararası kanunların saldırıyı dikkate alması gerektiğini vurguladı. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı, Orta Doğu'da istikrarın savaşlar değil diplomasi yoluyla sağlanacağının altını çizdi. Al Sani, İsrail’in Doha’ya yönelik saldırısıyla ilgili olarak dost ve kardeş ülkelerle temaslarda bulunduklarını ve atacakları adımları görüştüklerini kaydetti. İsrail, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın üst düzey isimlerinin toplantı yaptığı binaya hava saldırısı düzenlemişti. Hamas, liderlerinin İsrail suikastından sağ kurtulduğunu, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu ve 4 mensubu ile Katarlı bir polisin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.