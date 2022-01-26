Katar'dan Avrupa ve ABD'ye olumsuz cevap

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ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetimi, Katar da dahil olmak üzere büyük gaz üreticileriyle, olası bir Ukrayna'nın Rusya tarafından işgali sonrası Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatını kesintiye uğratması durumunda Avrupa'ya daha fazla sevkiyat gönderme olasılığı hakkında konuştu.

Bloomberg'ün üç kaynağa dayandırdığı haberine göre dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatçılarından biri olan Katar'ın halihazırda tam kapasite üretim yaptığı ve yıllık 80 milyon ton olan kapasitesinin büyük bir kısmının Asya'ya, 'bozamayacağı uzun vadeli sözleşmelerle' gönderildiği belirtildi. Uzmanlara göre Katar, Avrupa ve ABD'den siyasi ödüller kazanacak olsa bile; Asya ortaklıklarından ödün vermek istemiyor.

Biden yönetiminden iki üst düzey yetkili, ABD'nin olası herhangi bir gaz açığı senaryosunda alternatif arz sağlama planlarının hazır olduğunu söyledi.

Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü, ABD'nin bir dizi acil durum seçeneğine baktığını ve dünyadaki çeşitli müttefikler ve şirketlerle görüştüğünü ifade etti.

Katar 57 milyon ton ile doğal gaz ihracının neredeyse dörtte üçünü Asya'ya yapıyor.