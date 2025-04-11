'Kasten öldürme' suçundan aranıyordu, Bingöl'de yakalandı
Bingöl'de "kasten öldürme" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı. Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi
Giriş: 11.04.2025 - 01:57 Güncelleme: 11.04.2025 - 01:57
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şüpheli ve hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bu kapsamda "kasten öldürme" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.P'yi yakaladı. AA'nın haberine göre; hükümlü İ.P, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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